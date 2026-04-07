Экс-тренер "Спартака" ответил, играет ли клуб на багаже Станковича

"Нет никакого багажа Станковича, сейчас у "Спартака" вообще другой футбол.Так что ни о каких багажах мы не можем говорить. Если кто-то думает, что есть связь между футболом Станковича и Карседо, он ничего не понимает", - сказал Слишкович Metaratings.
Деян Станкович руководил московским "Спартаком" с 2024 по 2025 год.
Хуан Карлос Карседо занял пост главного тренера красно-белых в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 7 матчей, одержала 5 побед и потерпела 2 поражения.