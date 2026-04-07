В "Штурме" высказались о возможном интересе "Спартака" к Худякову

"Учитывая уверенную игру, вполне естественно, что многие наши игроки привлекают внимание различных клубов. Однако мы воздержимся от комментариев по поводу слухов", - сказал Халлер Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" следит за российским вратарем.
Даниил Худяков выступает в составе австрийского "Штурма" с конца июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 9 матчей, пропустил 15 голов и отыграл 2 встречи на ноль. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.