В "Штурме" высказались о возможном интересе "Спартака" к Худякову

Пресс-атташе "Штурма" Стефан Халлер высказался о возможном интересе "Спартака" к голкиперу клуба Даниилу Худякову.
Фото: ФК "Штурм"
Стефан Халлер заявил, что футболисты "Штурма" привлекают внимание различных клубов из-за своей уверенной игры

"Учитывая уверенную игру, вполне естественно, что многие наши игроки привлекают внимание различных клубов. Однако мы воздержимся от комментариев по поводу слухов", - сказал Халлер Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" следит за российским вратарем.

Даниил Худяков выступает в составе австрийского "Штурма" с конца июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 9 матчей, пропустил 15 голов и отыграл 2 встречи на ноль. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.

