Легионер "Локомотива" высказался о жизни в России

Защитник "Локомотива" Лукас Фассон ответил, чем его удивила Россия.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Фассона, в России все спокойно, чисто, ухоженно, у страны есть богатая культура.

- У меня было совсем другое восприятие. Нам с малых лет, со школьной скамьи, внушали, что Россия вечно с кем-то борется.
Но, приехав сюда, видишь совсем другое: спокойная страна, где всё чисто, ухоженно, красиво, с богатой культурой.

Так что расхождения между ожиданиями и реальностью оказались очень большими. В лучшую сторону, - цитирует Фассона "Российская газета".

Лукас Фассон является футболистом московского "Локомотива" с лета 2022 года, на его счету 71 матч за клуб во всех турнирах, три забитых мяча и четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника в 4 миллиона евро, контракт бразильца со столичным клубом истекает летом текущего года.

