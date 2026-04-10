Футболист "Краснодара" высказался о предстоящем матче с "Зенитом"

- По какой-то причине мы всё-таки являемся сейчас чемпионами, находимся на первой строчке. В целом команда выглядит достойно, мы проделываем хорошую работу.
Лучшие мы или нет, будет видно в финале чемпионата, в матче против "Зенита". Будем выходить и сделаем всё возможное для победы в матче с ними, - приводит слова Батчи "Советский спорт".
В 24 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" сыграет на домашнем стадионе с "Краснодаром" - встреча состоится в воскресенье, 12 апреля, в 19:30 по московскому времени.
По итогам 23 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 52 набранными очками, петербуржцы располагаются на второй строчке с 51 баллом в своем активе. Напомним, что южане являются действующими чемпионами России, а петербуржцами - серебряными призерами чемпионата страны.