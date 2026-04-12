Смородская назвала фаворита матча "Зенит" - "Краснодар": у команды тренер, в которого я верю

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о предстоящем матче 24 тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Смородской, фаворитом встречи является "Зенит" - у команды глубокий состав и опытный тренер.

- Нисколько не сомневаюсь в том, что матч будет очень интересный и напряжённый. У обеих команд будет огромное желание победить.
Фаворитом встречи вижу "Зенит". У команды очень глубокий состав и опытный тренер, в которого я верю.

"Зенит" отлично понимает, с кем имеет дело в этом матче, и будет искать в этой игре подход именно к "Краснодару", именно исходя из возможностей этого соперника, - цитирует Смородскую "Матч ТВ".

Сегодня, 12 апреля, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе примет "Краснодар" - стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. Очная встреча команд в первом круге чемпионата России состоялась на домашнем стадионе "быков" и завершилась победой петербуржцев - 2:0.

По итогам 23 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 52 набранными очками, петербуржцы занимают второе место с 51 баллом в своем активе. Напомним, что краснодарцы являются действующими чемпионами России, а петербуржцы по итогам прошлого сезона завоевали серебряные медали чемпионата страны.

