Быстров: увидим хорошую игру, если легионеры "Зенита" захотят поиграть в футбол с "Краснодаром"

Экс-игрок сборной России высказался о предстоящем матче 24 тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Быстрова, в матче "Зенит" - "Краснодар" нет явного фаворита, а хороший футбол получится, если легионеры петербуржцев захотят сыграть.

- Я, пожалуй, сегодня не буду делать никакого прогноза. По моему мнению, в предстоящем матче может произойти все что угодно.
Мне кажется, что в этой встрече нет явного фаворита. На мой взгляд, мы увидим хорошую игру только в том случае, если легионеры петербургского клуба захотят поиграть в футбол, - цитирует Быстрова "РБ Спорт".

Сегодня, 12 апреля, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе примет "Краснодар" - стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. Очная встреча команд в первом круге чемпионата России состоялась на домашнем стадионе "быков" и завершилась победой петербуржцев - 2:0.

По итогам 23 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 52 набранными очками, петербуржцы занимают второе место с 51 баллом в своем активе. Напомним, что краснодарцы являются действующими чемпионами России, а петербуржцы по итогам прошлого сезона завоевали серебряные медали чемпионата страны.

