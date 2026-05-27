Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Кристал Пэлас
22:00
Райо ВальеканоНе начат

Президент "Урала" ответил на вопрос о возможном уходе Березуцкого

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о главном тренере клуба Василии Березуцком.
Фото: ФК "Урал"
"Ничего не могу сказать - потому что сам ничего не знаю. С Березуцким мы ни о чём пока не разговаривали. Надо было срочно уехать - он уехал. Ну и что? На данный момент, у меня нет никакой информации", - сказал Иванов "Советскому спорту".

Василий Березуцкий был назначен главным тренером екатеринбургского "Урала" в декабре 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 15 матчей, одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

Ранее клуб не смог выйти в РПЛ, уступив махачкалинскому "Динамо" в стыковых матчах (0:2, 0:1).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится