Президент "Урала" ответил на вопрос о возможном уходе Березуцкого

"Ничего не могу сказать - потому что сам ничего не знаю. С Березуцким мы ни о чём пока не разговаривали. Надо было срочно уехать - он уехал. Ну и что? На данный момент, у меня нет никакой информации", - сказал Иванов "Советскому спорту".
Василий Березуцкий был назначен главным тренером екатеринбургского "Урала" в декабре 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 15 матчей, одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений.
Ранее клуб не смог выйти в РПЛ, уступив махачкалинскому "Динамо" в стыковых матчах (0:2, 0:1).