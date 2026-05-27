Газизов назвал лучшего игрока РПЛ: настоящая машина

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов назвал лучшего игрока РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Шамиль Газизов назвал Джона Кордобу лучшим футболистом РПЛ.

"Кордоба - лучший игрок РПЛ. К нему можно по-разному относиться, но он делает разницу на поле. Настоящая машина.
Наши защитники говорят, что с ним действительно тяжело справляться. Здорово, что такие футболисты играют в РПЛ", - сказал Газизов "РБ Спорту".

Джон Кордоба выступает в составе "Краснодара" с конца июня 2021 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 41 матч, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Трансферная стоимость 33-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

