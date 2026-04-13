Бакаев высказался о возможном попадании "Локомотива" в топ-3 РПЛ

- Понятно, что результатом с махачкалинским "Динамо" не довольны. Надо было побеждать.
Но что есть, то есть. Продолжаем работать. Посмотрим, ждать ли "Локомотив" в тройке по итогам сезона, - цитирует Бакаева "Чемпионат".
В 24 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" на домашнем стадионе - 1:1. Счет в этой встрече открыли гости - на 63-й минуте Хазем Мастури реализовал пенальти, хозяева смогли сравнять лишь за три минуты до конца основного времени - отличился Сесар Монтес.
По итогам 24 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками, махачкалинцы занимают 11 место с 23 баллами в своем активе.