Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
17:15
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
19:45
РодинаНе начат

Бакаев высказался о возможном попадании "Локомотива" в топ-3 РПЛ

Вингер "Локомотива" Зелимхан Бакаев подвел итоги матча 24 тура РПЛ с махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Бакаева, команда недовольна результатом матча с махачкалинским "Динамо".

- Понятно, что результатом с махачкалинским "Динамо" не довольны. Надо было побеждать.

Но что есть, то есть. Продолжаем работать. Посмотрим, ждать ли "Локомотив" в тройке по итогам сезона, - цитирует Бакаева "Чемпионат".

В 24 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" на домашнем стадионе - 1:1. Счет в этой встрече открыли гости - на 63-й минуте Хазем Мастури реализовал пенальти, хозяева смогли сравнять лишь за три минуты до конца основного времени - отличился Сесар Монтес.

По итогам 24 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками, махачкалинцы занимают 11 место с 23 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится