Футболист "Спартака" оценил результат матча с "Ростовом"

- Счет по делу? Тяжело судить постфактум. Что имеем, то имеем. Двигаемся дальше. Насколько было приятно возвращаться в Ростов? Каждый раз очень приятно, тут всё нравится. Поэтому жду этот выезд, - цитирует Максименко "Матч ТВ".
В 24 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" сыграл на выезде вничью с "Ростовом" - 1:1. Забитыми мячами отметились Роман Зобнин и Мохаммад Мохеби (пенальти).
По итогам 24 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 набранными очками, ростовчане располагаются на десятой строчке с 26 баллами в своем активе.