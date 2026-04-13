Футболист "Спартака" оценил результат матча с "Ростовом"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко ответил, считает ли он, что счет 1:1 в матче с "Ростовом" по делу.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Максименко, ему тяжело судить постфактум и команда двигается дальше.

- Счет по делу? Тяжело судить постфактум. Что имеем, то имеем. Двигаемся дальше. Насколько было приятно возвращаться в Ростов? Каждый раз очень приятно, тут всё нравится. Поэтому жду этот выезд, - цитирует Максименко "Матч ТВ".

В 24 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" сыграл на выезде вничью с "Ростовом" - 1:1. Забитыми мячами отметились Роман Зобнин и Мохаммад Мохеби (пенальти).

По итогам 24 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 набранными очками, ростовчане располагаются на десятой строчке с 26 баллами в своем активе.

