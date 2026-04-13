Круговой: слишком много разговоров вокруг ЦСКА - может, это влияет

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил, в чем "армейцы" стали хуже весной.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Кругового, команда делает то, что должна, но мяч не идет в ворота, а вокруг ЦСКА появилось слишком много разговоров.

- Не могу назвать причины, почему нам тяжело этой весной. Вроде делаем, что должны, создаем моменты, но мяч не идет в ворота.
Я думаю, что слишком много обсуждений и разговоров вокруг нашего клуба. Может быть, это влияет, - цитирует Кругового "СЭ".

В 24 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на домашнем стадионе уступил "Сочи" со счетом 0:1, автором единственного забитого мяча стал Мартин Крамарич, реализовавший пенальти в первом тайме. Сочинцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице.

По итогам 24 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками в своем активе. В финале Пути регионов Кубка России "армейцы" сыграют со столичным "Спартаком".

