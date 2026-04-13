В "Локомотиве" назвали сумму, за которую готовы отпустить Батракова в "Зенит"

- А если завтра придет "Зенит" и предложит 30 миллионов евро? Если только 130 миллионов. 30 мало. Я вполне серьезно, - приводит слова Ульянова Sport24.
В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в 31 матче во всех турнирах и записал на свой счет 16 забитых мячей и 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего россиянина в 25 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года, на счету Батракова также десять матчей в составе сборной России и три забитых мяча.