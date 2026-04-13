Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
17:15
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
19:45
РодинаНе начат

В "Локомотиве" назвали сумму, за которую готовы отпустить Батракова в "Зенит"

Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов ответил, за какую сумму клуб мог бы отпустить Алексея Батракова в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Ульянова, продажа Батракова в другой российский клуб невозможна, но за 130 миллионов "Зенит" может забрать полузащитника.

- А если завтра придет "Зенит" и предложит 30 миллионов евро? Если только 130 миллионов. 30 мало. Я вполне серьезно, - приводит слова Ульянова Sport24.

В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в 31 матче во всех турнирах и записал на свой счет 16 забитых мячей и 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего россиянина в 25 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года, на счету Батракова также десять матчей в составе сборной России и три забитых мяча.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится