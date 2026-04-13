Сперцян - об удалении Педро: это один из самых болезненных ударов за мою карьеру

- Ну это один из самых болезненных ударов, который я получал за свою карьеру. В топ-3 точно войдёт. Сразу после столкновения было шоковое состояние, очень сильный удар, - цитирует Сперцяна "Чемпионат".
Вчера, 12 апреля, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 24 тура Российской Премьер-Лиги - 1:1. Забитыми мячами отметились Вендел и Лукас Оласа. На 79-й минуте хозяева встречи остались в меньшинстве - главный арбитр Сергей Карасев после видеопросмотра показал красную карточку Педро за нарушение правил на Эдуарде Сперцяне в середине поля.
По итогам 24 сыгранных туров краснодарцы лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 53 набранными очками, петербуржцы располагаются на второй строчке с 52 баллами в своем активе.