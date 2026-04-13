Магаль высказался о победе "Сочи" над ЦСКА: у нас были моменты

Полузащитник "Сочи" Руслан Магаль высказался о победе над ЦСКА (1:0) в 24 туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Магаля, удача была на стороне "Сочи" - у команды были моменты и она их реализовала.

- Удача была на нашей стороне. У нас были моменты, и мы их реализовали.

Если бы мы все забивали, то не шли бы на последнем месте в таблице, - цитирует Магаля "РБ Спорт".

Вчера, 12 апреля, "Сочи" на выезде одержал победу над ЦСКА в матче 24 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Мартин Крамарич. Нападающий реализовал пенальти в первом тайме, который был назначен после нарушения правил Жоао Виктором.

По итогам 24 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками в своем активе.

