Магаль высказался о победе "Сочи" над ЦСКА: у нас были моменты

- Удача была на нашей стороне. У нас были моменты, и мы их реализовали.
Если бы мы все забивали, то не шли бы на последнем месте в таблице, - цитирует Магаля "РБ Спорт".
Вчера, 12 апреля, "Сочи" на выезде одержал победу над ЦСКА в матче 24 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Мартин Крамарич. Нападающий реализовал пенальти в первом тайме, который был назначен после нарушения правил Жоао Виктором.
По итогам 24 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками в своем активе.