Булыкин: Челестини наработал на увольнение

- Я думаю, что да, Челестини наработал на увольнение. Он не может справиться ни с командой, ни с результатами.
Просто везет ЦСКА, что другие команды не могут выиграть. Уже не первый раз, когда другие конкуренты тоже оступаются. Это единственное, почему ЦСКА еще в деле, - цитирует Булыкина "Советский спорт".
В 24 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на домашнем стадионе уступил "Сочи" со счетом 0:1, автором единственного забитого мяча стал Мартин Крамарич, реализовавший пенальти в первом тайме. Сочинцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице.
По итогам 24 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками в своем активе. В финале Пути регионов Кубка России "армейцы" сыграют со столичным "Спартаком".