Булыкин: Челестини наработал на увольнение

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о работе главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Булыкина, Челестини не может справиться с командой и результатами.

- Я думаю, что да, Челестини наработал на увольнение. Он не может справиться ни с командой, ни с результатами.

Просто везет ЦСКА, что другие команды не могут выиграть. Уже не первый раз, когда другие конкуренты тоже оступаются. Это единственное, почему ЦСКА еще в деле, - цитирует Булыкина "Советский спорт".

В 24 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на домашнем стадионе уступил "Сочи" со счетом 0:1, автором единственного забитого мяча стал Мартин Крамарич, реализовавший пенальти в первом тайме. Сочинцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице.

По итогам 24 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками в своем активе. В финале Пути регионов Кубка России "армейцы" сыграют со столичным "Спартаком".

