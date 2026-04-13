Пруцев ответил, за какой клуб он будет выступать в следующем сезоне

- Мое будущее? Летом посмотрим, в какой команде я продолжу карьеру. Мой настрой — играть в футбол, а остальное зависит от клубов, о чем они договорятся, - приводит слова Пруцева Sport24.
Данил Пруцев перешел в московский "Локомотив" из столичного "Спартака" в летнее трансферное окно на правах аренды. В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в 29 встречах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 5 миллионов евро.