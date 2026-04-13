Газзаев - о поражении ЦСКА: кто-то из аналитического отдела "армейцев" недоработал

"Это как же можно было так подготовиться к игре, чтобы провалить дебют встречи, пропустить, пусть и с пенальти?! В голове не укладывается...
Видимо, кто-то из аналитического отдела армейцев, мягко говоря, недоработал... Кто именно? Челестини виднее", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".
Вчера, 12 апреля, состоялся матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и "Сочи". Встреча проходила на "ВЭБ Арене". Игра завершилась поражением подопечных Фабио Челестини со счетом 0:1.
Единственный гол в матче забил левый вингер "Сочи" Мартин Крамарич, реализовав пенальти в начале первого тайма.