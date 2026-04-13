Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
17:15
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
19:45
РодинаНе начат

Газзаев - о поражении ЦСКА: кто-то из аналитического отдела "армейцев" недоработал

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о поражении команды от "Сочи".
Фото: ФК ЦСКА
Российский специалист заявил, что на поражение ЦСКА от "Сочи" повлияли люди из аналитического отдела команды.

"Это как же можно было так подготовиться к игре, чтобы провалить дебют встречи, пропустить, пусть и с пенальти?! В голове не укладывается...

Видимо, кто-то из аналитического отдела армейцев, мягко говоря, недоработал... Кто именно? Челестини виднее", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".

Вчера, 12 апреля, состоялся матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и "Сочи". Встреча проходила на "ВЭБ Арене". Игра завершилась поражением подопечных Фабио Челестини со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил левый вингер "Сочи" Мартин Крамарич, реализовав пенальти в начале первого тайма.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится