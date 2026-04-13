Газзаев раскритиковал Челестини за конфликт с Мойзесом

Постойте! Если ты так уверен в своей правоте, где результаты? Как ЦСКА может проигрывать четыре из шести матчей в РПЛ весной?!" - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу"

Российский специалист предполагает, что конфликт главного тренера с футболистом ударил по атмосфере внутри коллектива."Предполагаю, что вся эта ситуация ударила по атмосфере внутри коллектива. Челестини, похоже, просто поставил свои интересы выше командных! Вот что самое печальное.Ранее стало известно, что футболист ЦСКА Мойзес Барбоза был отстранен от тренировок с командой из-за конфликта с главным тренером "армейцев" Фабио Челестини.Вчера, 12 апреля, состоялся матч московского клуба против "Сочи" в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные швейцарского специалиста потерпели поражение со счетом 0:1.