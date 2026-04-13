Газзаев раскритиковал Челестини за конфликт с Мойзесом

"Предполагаю, что вся эта ситуация ударила по атмосфере внутри коллектива. Челестини, похоже, просто поставил свои интересы выше командных! Вот что самое печальное.
Постойте! Если ты так уверен в своей правоте, где результаты? Как ЦСКА может проигрывать четыре из шести матчей в РПЛ весной?!" - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".
Ранее стало известно, что футболист ЦСКА Мойзес Барбоза был отстранен от тренировок с командой из-за конфликта с главным тренером "армейцев" Фабио Челестини.
Вчера, 12 апреля, состоялся матч московского клуба против "Сочи" в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные швейцарского специалиста потерпели поражение со счетом 0:1.