Пономарёв заявил, что не считает Слуцкого тренером

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв объяснил, почему не считает бывшего наставника армейцев Леонида Слуцкого настоящим тренером.
Фото: ПФК ЦСКА
Леонид Викторович тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год. По мнению Пономарёва, заслуги Слуцкого в трофеях, добытых армейцами в этот период, нет.

"Ни в коем случае нельзя возвращать Слуцкого в ЦСКА. Он в своё время пришёл после Газзаева и не трогал команду — они сами по себе играли хорошо. Потом он начал что-то выдумывать, делать перестановки, из-за чего команда встала.

Слуцкий подумал, что стал великим, а ребят не надо было трогать, они и без него знали, как играть. Слуцкий — это не тренер", — заявил Пономарёв в разговоре с "Советским спортом".

Под руководством Леонида Слуцкого ЦСКА выиграл три чемпионских титула (2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), два Кубка (2010/2011, 2012/2013) и два Суперкубка России (2013, 2014).

С декабря 2023 года Леонид Викторович тренирует китайский клуб "Шанхай Шэньхуа".

