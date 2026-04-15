Агент форварда "Трабзонспора" прилетал в Санкт-Петербург для общения с "Зенитом"

Думаю, что вопрос о переходе Фелипе Аугусто следующим летом в "Зенит" может быть пересмотрен. Игрок очень хорошо выступает в Турции", - сказал Де Камарго.
Фелипе Аугусто играет в Турции с лета прошлого года. Контракт 22-летнего нападающего с "Трабзонспораом" рассчитан до конца июня 2029 года. В составе турецкой команды бразильский форвард провел 33 матча во всех турнирах и записал на свой счет 13 забитых мячей. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"