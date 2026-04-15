Экс-футболист "Локомотива" призвал клуб рассмотреть продажу Батракова

Экс-футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился мнением о будущем полузащитника команды Алексея Батракова на фоне интереса со стороны европейских клубов.
Фото: ФК "Локомотив"
Он считает, что текущий момент может быть оптимальным для возможного трансфера игрока.

- Если он покинет "Локомотив" летом, это будет колоссальная потеря, но клуб может выгодно продать Батракова. Сейчас он на пике формы. Самое время его отпустить, - приводит слова Сенникова "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что к 20-летнему хавбеку проявлял интерес "ПСЖ", а также ряд других зарубежных команд.

Батраков является воспитанником московского клуба. За основную команду он провёл 74 встречи, в которых забил 32 мяча и сделал 21 результативную передачу. В текущем сезоне на его счету 16 голов и 11 ассистов в 31 игре.

