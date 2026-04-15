"Црвена Звезда" готовит новое предложение по игроку "Спартака" - источник

"Црвена Звезда" намерена повторно выйти на "Спартак" с предложением по вингеру Маркиньосу.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом сообщает сообщает Mozzart Sport. По данным источника, игрок заинтересован в переезде в Белград и готов вновь работать под руководством Деяна Станковича.

Ранее зимой сербский клуб предлагал за футболиста около пяти миллионов евро, однако московская команда запросила более высокую сумму.

В текущем сезоне Маркиньос принял участие в 26 матчах, записав на свой счёт 7 голов и 4 результативные передачи.

