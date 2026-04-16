Артур Гомес: хотим выигрывать каждый матч - это наша мотивация

Вингер московского "Динамо" Артур Гомес рассказал, как бело-голубые находят мотивацию, учитывая турнирное положение.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Гомеса, футболисты "Динамо" хотят выигрывать каждый матч.

- В каждом матче мы находим мотивацию, ведь играем за "Динамо" — великий московский клуб. Здесь по-другому никак. Когда мы выходим на поле, хотим выиграть каждый матч — это наша мотивация, - цитирует Гомеса "Матч ТВ".

По итогам 24 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 34 набранными очками в своем активе.

Команде Ролана Гусева предстоит сыграть на выезде с "Краснодаром" в финале Пути РПЛ Кубка России - первая встреча команд завершилась безголевой ничьей 0:0. Напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА.

