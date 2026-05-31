Самедов: Кварацхелия в борьбе за "Золотой мяч"

Экс-игрок сборной России Александр Самедов оценил игру полузащитника "ПСЖ" Хвичи Кварацхелии.
Фото: ФК "ПСЖ"
По словам Самедова, Кварацхелия продолжает борьбу за "Золотой мяч".

- Да, конечно, Хвича в борьбе за "Золотой мяч". Он очень хорошо проявил себя в плей-офф Лиги чемпионов.

К сожалению, сборная Грузии не играет на чемпионате мира, и это уменьшает шансы Кварацхелии на индивидуальный приз, - приводит слова Самедова "Советский спорт".

Всего в текущем сезоне Хвича Кварацхелия провел за "ПСЖ" во всех турнирах 48 матчей и отметился 19 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его рыночная стоимость, согласно версии Transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.

Напомним, что парижане в текущем сезоне стали чемпионами Франции, а также во второй раз кряду стали победителями Лиги чемпионов УЕФА. В составе французского клуба также выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

