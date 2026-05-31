Дмитрий Черышев высказался о будущем Дениса в "Красаве"

Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Красавы" Дениса Черышева, высказался о будущем сына в кипрском клубе.
Фото: ФК "Красава"
По словам Черышева, у его сына есть пункт в контракте, который подразумевает автоматическое продление.

- Пока не могу сказать, останется ли Денис в "Красаве".

У него по контракту есть пункт автоматического продления, если команда сохраняет прописку в высшей лиге. У него ещё будет год контракта, как Денис мне говорил, - цитирует Черышева "Чемпионат".

Денис Черышев выступает за "Красаву" с февраля текущего года, всего он вышел на поле в 13 матчах и записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего россиянина в 300 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона.

