Абаев: у Агкацева есть все, чтобы пойти по пути Сафонова

Экс-голкипер "Краснодара" Илья Абаев оценил перспективы Станислава Агкацева.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Абаева, Агкацеву по силам пойти по стопам Сафонова и перейти в европейский клуб.

- Сафонов стал сильнее как вратарь за время игры в составе "ПСЖ". Он прогрессировал и не просто так стал основным голкипером парижан.
В "Краснодаре" его достойно заменил Агкацев. У него есть всё, чтобы пойти по пути Сафонова и оказаться в хорошем европейском клубе, - цитирует Абаева Metaratings.

Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года, в составе парижан российский голкипер завоевал восемь трофеев и дважды стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

В сезоне-2025/26 Станислав Агкацев провел за "Краснодар" во всех турнирах 37 матчей, пропустил 29 мячей и сохранил ворота "сухими" в 15 встречах. Его рыночная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро, соглашение голкипера с южанами истекает летоа 2029 года.

