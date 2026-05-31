Экс-футболист "Химок" Тихий высказался о своем будущем

- Мы с "Волгой" договорились зимой, что контракт пролонгируется при выполнении ряда условий.
При этом я просил, чтобы летом у меня была опция бесплатного выхода в случае, если мной заинтересуется клуб с более серьезными задачами.
Мне пошли навстречу, за что им огромное спасибо, - цитирует Тихого "РБ Спорт".
Дмитрий Тихий с января текущего года выступает за "Волгу", всего он провел за клуб во всех турнирах десять матчей и не отметился результативными действиями. Ранее он был игроком "Серикспора", "Химок", воронежского "Факела", "Пари НН", "Луч-Энергии" и "Томи".
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего защитника в 300 тысяч евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.