Экс-футболист "Химок" Тихий высказался о своем будущем

Защитник "Волги" Дмитрий Тихий высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Пари НН"
По словам Тихого, он может покинуть "Волгу" летом, если будет предложение от клуба с серьезными задачами.

- Мы с "Волгой" договорились зимой, что контракт пролонгируется при выполнении ряда условий.
При этом я просил, чтобы летом у меня была опция бесплатного выхода в случае, если мной заинтересуется клуб с более серьезными задачами.

Мне пошли навстречу, за что им огромное спасибо, - цитирует Тихого "РБ Спорт".

Дмитрий Тихий с января текущего года выступает за "Волгу", всего он провел за клуб во всех турнирах десять матчей и не отметился результативными действиями. Ранее он был игроком "Серикспора", "Химок", воронежского "Факела", "Пари НН", "Луч-Энергии" и "Томи".

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего защитника в 300 тысяч евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

