Кавазашвили объяснил, что нужно изменить Сафонову, чтобы претендовать на звание лучшего в мире

- Если он постепенно будет убирать из своей игры дурацкие перепасы внутри штрафной в окружении соперников, то будет приближаться к топу всех вратарей мира и будет номинирован на звание лучшего голкипера нашей планеты, - приводит слова Кавазашвили "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Матвей Сафонов вышел на поле в 27 матчах, пропустил 28 мячей и сохранил ворота в неприкосновенности в 12 встречах. Россиянин является игроком "ПСЖ" с лета 2024 года, ранее он выступал за "Краснодар". Всего Сафонов завоевал в составе парижан восемь трофеев.
Вчера, 30 мая, "ПСЖ" одержал победу над "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов УЕФА со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Сафонов вышел на поле с первых минут и провел весь матч. Также в составе парижан выступает Хвича Кварацхелия, который ранее был игроком казанского "Рубина" и московского "Локомотива".