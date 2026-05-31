Колосков - об игре Сафонова: давайте смотреть правде в глаза

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре Матвея Сафонова в финале ЛЧ.

Он делал свое дело, как и должен это делать. Честь и хвала ему за то, что он сыграл все предварительные матчи перед финалом и не подвел, но делать из него героя не стоит, - приводит слова Сафонова "Матч ТВ"

По словам Колоскова, Сафонов сделал свое дело, но не нужно делать из него героя.- Не разделяю оптимизма и телячьего восторга по поводу Сафонова. Давайте так, Матвей получил худшую оценку среди игроков "ПСЖ" за финал. Давайте смотреть правде в глаза и реально рассуждать. Матвей пенальти потащил, выручил в каком?то моменте?Финал Лиги чемпионов УЕФА состоялся вчера, 30 мая, в Будапеште. Французский "ПСЖ" одержал победу над английским "Арсеналом" со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за парижан, вышел на поле и провел весь матч. В серии послематчевых пенальти "канониры" дважды пробили мимо створа ворот.Всего в сезоне-2025/26 Сафонов провел за парижан во всех турнирах 27 матчей, пропустил 28 мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 встречах. За "ПСЖ" голкипер выступает с лета 2024 года, в составе французского клуба россиянин завоевал восемь трофеев, дважды став победителем Лиги чемпионов УЕФА.