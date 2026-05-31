Губерниев: сейчас Сафонов, наравне с Овечкиным, - российский спортсмен номер один за рубежом

- Сафонов сейчас играет роль первой скрипки в лучшем клубе мира, никто из россиян не выигрывал Лигу чемпионов дважды — это просто блеск!
Ему уже некуда складывать трофеи. Сейчас Сафонов, наравне с Овечкиным, — российский спортсмен номер один за рубежом, - цитирует Губерниева "РБ Спорт".
В финале Лиги чемпионов УЕФА "ПСЖ" одержал победу над лондонским "Арсеналом" в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1, 4:3 - пен. Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за французский клуб, провел на поле весь матч и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА во второй раз кряду.
Всего Сафонов завоевал в составе парижан восемь трофеев. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 27 матчах, пропустил 28 мячей и сохранил ворота в неприкосновенности в 12 встречах. Россиянин является игроком "ПСЖ" с лета 2024 года, ранее он выступал за "Краснодар".