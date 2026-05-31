Кирьяков: Сафонов превзошел Акинфеева

- Сафонов превзошел Акинфеева, здесь все понятно и ясно. Только ярые фанаты Игоря будут сопротивляться этому.
Теперь Матвей вратарь номер один в нашем футболе со времен Рината Дасаева. Но чтобы достичь уровня Яшина, Матвею нужно выиграть "Золотой мяч", - цитирует Кирьякова "РБ Спорт".
В финале Лиги чемпионов УЕФА "ПСЖ" одержал победу над лондонским "Арсеналом" в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1, 4:3 - пен. Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за французский клуб, провел на поле весь матч и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА во второй раз кряду.
Всего Сафонов завоевал в составе парижан восемь трофеев. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 27 матчах, пропустил 28 мячей и сохранил ворота в неприкосновенности в 12 встречах. Россиянин является игроком "ПСЖ" с лета 2024 года, ранее он выступал за "Краснодар".