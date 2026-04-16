Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Сельта
19:45
ФрайбургНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Бетис
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

АЗ Алкмар
19:45
ШахтерНе начат
АЕК Афины
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Страсбург
22:00
МайнцНе начат
Фиорентина
22:00
Кристал ПэласНе начат

Агент Эктова рассказал о состоянии защитника "Пари НН"

Футбольный агент Анатолий Николаев, представляющий интересы защитника "Пари НН" Александра Эктова, рассказал о состоянии футболиста.
Фото: ФК "Пари НН"
По словам агента, Эктов продолжает восстановление после травмы и не сыграет в нынешнем сезоне.

- Он потихоньку тренируется и в общей группе, но большую часть времени готовится индивидуально.
Думаю, что в этом сезоне Эктов уже не сыграет: рисковать никто не хочет, - цитирует Николаева "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне Александр Эктов не провел за "Пари НН" ни одного матча - в сентябре прошлого года защитник перенес операцию на колене после полученного повреждения.

Контракт 30-летнего футболиста с волжанами рассчитан до лета 2027 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится