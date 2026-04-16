Агент Эктова рассказал о состоянии защитника "Пари НН"

- Он потихоньку тренируется и в общей группе, но большую часть времени готовится индивидуально.
Думаю, что в этом сезоне Эктов уже не сыграет: рисковать никто не хочет, - цитирует Николаева "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Александр Эктов не провел за "Пари НН" ни одного матча - в сентябре прошлого года защитник перенес операцию на колене после полученного повреждения.
Контракт 30-летнего футболиста с волжанами рассчитан до лета 2027 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.