Агент Эктова рассказал о состоянии защитника "Пари НН"

Футбольный агент Анатолий Николаев, представляющий интересы защитника "Пари НН" Александра Эктова, рассказал о состоянии футболиста.

Думаю, что в этом сезоне Эктов уже не сыграет: рисковать никто не хочет, - цитирует Николаева "РБ Спорт"

По словам агента, Эктов продолжает восстановление после травмы и не сыграет в нынешнем сезоне.- Он потихоньку тренируется и в общей группе, но большую часть времени готовится индивидуально.В нынешнем сезоне Александр Эктов не провел за "Пари НН" ни одного матча - в сентябре прошлого года защитник перенес операцию на колене после полученного повреждения.Контракт 30-летнего футболиста с волжанами рассчитан до лета 2027 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.