Сенников: думал, что с Египтом сборная России сыграет хуже

Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал игру сборной России в матче с Египтом.
По словам Сенникова, он ожидал более худшей игры в матче с Египтом, но ему понравились оборонительные действия россиян.

- Думал, что с Египтом в игровом плане матч будет хуже. В атакующей стадии было плохо, создавали мало моментов.

А оборонительные действия мне понравились: полузащита опускалась, была игровая дисциплина на поле. Если бы был официальный матч, то был бы другой настрой, состав, готовились бы по-другому, - цитирует Сенникова "Чемпионат".

Сборная России уступила национальной команде Египта в товарищеском матче, который состоялся в Каире, со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча на 65-й минуте встречи стал Зико. Напомним, что в июне команда Валерия Карпина проведет еще две товарищеские встречи - с Тринидад и Тобаго в Калининграде, а также с Буркина-Фасо в Волгограде.

