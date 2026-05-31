Сенников: думал, что с Египтом сборная России сыграет хуже

- Думал, что с Египтом в игровом плане матч будет хуже. В атакующей стадии было плохо, создавали мало моментов.
А оборонительные действия мне понравились: полузащита опускалась, была игровая дисциплина на поле. Если бы был официальный матч, то был бы другой настрой, состав, готовились бы по-другому, - цитирует Сенникова "Чемпионат".
Сборная России уступила национальной команде Египта в товарищеском матче, который состоялся в Каире, со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча на 65-й минуте встречи стал Зико. Напомним, что в июне команда Валерия Карпина проведет еще две товарищеские встречи - с Тринидад и Тобаго в Калининграде, а также с Буркина-Фасо в Волгограде.