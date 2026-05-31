Семин оценил игру Сафонова в финале Лиги чемпионов

Российский тренер Юрий Семин оценил игру голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов УЕФА.

- Сафонов блестяще сыграл в финале. Может быть, есть какие-то вопросы в эпизоде с голом Хаверца. Может быть, не надо было приседать. Но, наверное, Матвей все правильно сделал, просто удар был потрясающий.