Семин оценил игру Сафонова в финале Лиги чемпионов

Российский тренер Юрий Семин оценил игру голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов УЕФА.
Фото: ФК "ПСЖ"
По словам Семина, Сафонов блестяще сыграл в финале и все делал правильно.

- Сафонов блестяще сыграл в финале. Может быть, есть какие-то вопросы в эпизоде с голом Хаверца. Может быть, не надо было приседать. Но, наверное, Матвей все правильно сделал, просто удар был потрясающий.

Дальше Сафонов играл прекрасно, было пару сложных эпизодов с выходами из ворот, - цитирует Семина "СЭ".

В финале Лиги чемпионов УЕФА "ПСЖ" одержал победу над лондонским "Арсеналом" в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1, 4:3 - пен. Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за французский клуб, провел на поле весь матч и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА во второй раз кряду.

Всего Сафонов завоевал в составе парижан восемь трофеев. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 27 матчах, пропустил 28 мячей и сохранил ворота в неприкосновенности в 12 встречах. Россиянин является игроком "ПСЖ" с лета 2024 года, ранее он выступал за "Краснодар".

