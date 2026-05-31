Семин оценил игру Сафонова в финале Лиги чемпионов

- Сафонов блестяще сыграл в финале. Может быть, есть какие-то вопросы в эпизоде с голом Хаверца. Может быть, не надо было приседать. Но, наверное, Матвей все правильно сделал, просто удар был потрясающий.
Дальше Сафонов играл прекрасно, было пару сложных эпизодов с выходами из ворот, - цитирует Семина "СЭ".
В финале Лиги чемпионов УЕФА "ПСЖ" одержал победу над лондонским "Арсеналом" в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1, 4:3 - пен. Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за французский клуб, провел на поле весь матч и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА во второй раз кряду.
Всего Сафонов завоевал в составе парижан восемь трофеев. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 27 матчах, пропустил 28 мячей и сохранил ворота в неприкосновенности в 12 встречах. Россиянин является игроком "ПСЖ" с лета 2024 года, ранее он выступал за "Краснодар".