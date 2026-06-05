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Тюкавин - о возможном переходе в "Зенит": пусть все обращаются в "Динамо"

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал слухи о возможном переходе в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Тюкавина, он считает нормальным, что им интересуются клубы, но они должны договариваться с "Динамо".

- Ноги точно растут не с моей стороны (смеётся). Думаю, это нормально, что какие-то команды интересуются. Но все понимают, что у меня хороший и долгий контракт с "Динамо".
Пусть все обращаются в "Динамо", а потому уже клуб, если сочтёт нужным, придёт ко мне с какими-то новостями или предложениями, - цитирует Тюкавина "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что форвард московского "Динамо" может продолжить карьеру в петербургском "Зените" - сообщалось, что сине-бело-голубые готовы предложить за футболиста около 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тюкавин провел за бело-голубых во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Согласно версии Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 17 миллионов евро, контракт нападающего со столичным клубом рассчитан до лета 2030 года.

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