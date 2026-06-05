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Агент Захаряна прокомментировал слухи о возможном уходе россиянина из "Реала Сосьедад"

Футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о возможной продаже футболиста.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Голубина, у него нет информации о возможном уходе Захаряна.

- У меня нет никакой информации, мне ничего не известно. Пока у него все как есть.

Как будет дальше, мы поговорим позднее, - приводит слова Голубина "РБ Спорт".

Ранее испанская газета AS сообщила, что в "Реале Сосьедад" считают, что Арсену Захаряну следует набраться опыта в другой команде - в клубе рассматривают продажу или аренду россиянина.

В сезоне-2025/26 полузащитник вышел на поле в 21 матче во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч. Контракт 23-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

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