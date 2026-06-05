Тюкавин рассказал, о чем общался со Шварцем до его назначения в "Динамо"

- Не то чтобы я заранее знал, но общался с Сандро ещё до официального назначения. Тогда ещё не было понимания, только разговоры.
Написал ему, сказал, что если всё сложится, то увидимся, пообщаемся, и что мы соскучились, - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
Сандро Шварц был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в конце мая текущего года, ранее он работал в клубе с 2020 по 2022 год. Под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами РПЛ и доходили до финала Кубка России.
Напомним, что наставником "Динамо" во второй части сезона был Ролан Гусев - по итогам сезона столичный клуб занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.