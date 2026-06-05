Батраков ответил, будет ли он счастлив, если останется в "Локомотиве"

— Ты спокойно говорил: "Возможно, перехода в Европу никогда и не случится".
— Если останусь в "Локомотиве" и принесу славу клубу, тоже буду счастлив, - цитирует Батракова Sport24.
В сезоне-2025/26 Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Батраков в летнее трансферное окно может перейти в "ПСЖ" за 20-25 миллионов евро. Вчера, 4 июня, французское СМИ сообщило, что парижане отказались от трансфера полузащитника в пользу других кандидатов.