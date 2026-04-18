"Крылья Советов" - ЦСКА: где и во сколько смотреть матч 25-го тура РПЛ

Сегодня, 18 апреля, состоится матч в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими "Крыльями Советов" и московским ЦСКА. Встреча пройдет на "Солидарность Самара Арене". Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч ТВ", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этого матча.
На данный момент "Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. ЦСКА располагается на пятой строчке с 42 баллами в своем активе.