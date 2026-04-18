Экс-игрок ЦСКА ответил, сможет ли клуб побороться за медали РПЛ

"В целом, уже ничего особо не жду в плане борьбы за медали, слишком тяжело будет бронзу взять. Мне бы хотелось, чтобы ЦСКА Кубок завоевал, но шансов с каждым матчем всё меньше и меньше как на бронзу, так и на Кубок.Очень жаль, потому что в зимнем межсезонном турнире армейцы очень хорошее впечатление оставили", - сказал Масалитин "Матч ТВ".
На данный момент московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 24 матчах. На третьей строчке располагается "Локомотив" с 45 баллами в своем активе.
Подопечные Фабио Челестини находятся на стадии финала Пути регионов Кубка России. 6 мая команда встретится с московским "Спартаком".