Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ЛокомотивНе начат
Крылья Советов
14:30
ЦСКАНе начат
Рубин
17:00
АкронНе начат
Нижний Новгород
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
10:00
РоторНе начат
Сокол
13:30
УралНе начат
Уфа
15:00
ЧерноморецНе начат
Чайка
15:00
ФакелНе начат
Шинник
17:00
Арсенал ТулаНе начат
Родина
17:00
Волга УлНе начат
Нефтехимик
17:30
Спартак КостромаНе начат

Кубок Испании

Новости
Атлетико
22:00
Реал СосьедадНе начат

Экс-игрок ЦСКА ответил, сможет ли клуб побороться за медали РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о выступлении клуба в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА
Валерий Масалитин заявил, что с каждым матчем у ЦСКА все меньше и меньше шансов на бронзу РПЛ и Кубок России.

"В целом, уже ничего особо не жду в плане борьбы за медали, слишком тяжело будет бронзу взять. Мне бы хотелось, чтобы ЦСКА Кубок завоевал, но шансов с каждым матчем всё меньше и меньше как на бронзу, так и на Кубок.
Очень жаль, потому что в зимнем межсезонном турнире армейцы очень хорошее впечатление оставили", - сказал Масалитин "Матч ТВ".

На данный момент московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 24 матчах. На третьей строчке располагается "Локомотив" с 45 баллами в своем активе.

Подопечные Фабио Челестини находятся на стадии финала Пути регионов Кубка России. 6 мая команда встретится с московским "Спартаком".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится