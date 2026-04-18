Мор: "Спартак" может занять третье место - у них благоприятный календарь

- Если говорить про чемпионат, то хорошим результатом будет третье место, потому что за чемпионство уже не поборешься.
Среди четырёх клубов, которые борются за третье место, у "Спартака" самый благоприятный календарь. Мне кажется, "Спартак" может занять третье место, - цитирует Мора "Чемпионат".
По итогам 24 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками в своем активе. На третьей строчке располагается столичный "Локомотив" с 45 баллами.
В 25 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом" - встреча состоится в воскресенье, 19 апреля, стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени.