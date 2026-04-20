"Все меньше людей понимают, что происходит". Соболев - о судействе в РПЛ

Форвард "Зенита" Александр Соболев высказался о судействе по итогам 25-го тура чемпионата России
Фото: ФК "Зенит"
"Мне кажется, уже все запутались. Поэтому даже не знаю, как это комментировать. В одном моменте это нарушение, в другом — нет. Из-за этого даже нет смысла кого-то в чем-то обвинять.

Все меньше людей понимают, что происходит. В общем, ничего не могу сказать по этому эпизоду", - сказал Соболев.

В процессе игры между "Зенитом" и махачкалинским "Динамо" в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги VAR обратил внимание главного арбитра Инала Танашева на возможное нарушение правил, связанное с действиями против нападающего Александра Соболева. По итогам рассмотрения эпизода, судья не стал назначать 11-метровый в ворота махачкалинцев.

Матч проходил на "Анжи Арене" и завершился со счетом 1:0 в пользу петербургской команды.

