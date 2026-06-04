Сычёв считает, что Россия могла бы выйти из группы на ЧМ-2026

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По его словам, россияне могли бы навязать борьбу соперникам и претендовать на выход в плей-офф.В настоящее время российская сборная не участвует в официальных международных соревнованиях и ограничивается товарищескими матчами. Мировое первенство стартует 11 июня и впервые пройдёт сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике.