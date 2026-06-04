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Сычёв считает, что Россия могла бы выйти из группы на ЧМ-2026

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о перспективах национальной команды на чемпионате мира 2026 года.
Фото: РФС
По его словам, россияне могли бы навязать борьбу соперникам и претендовать на выход в плей-офф.

- Думаю, что сборная России точно бы не затерялась на чемпионате мира и точно бы поборолись за выход из группы, - цитирует Сычёва "Спорт день за днём".

В настоящее время российская сборная не участвует в официальных международных соревнованиях и ограничивается товарищескими матчами. Мировое первенство стартует 11 июня и впервые пройдёт сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике.

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