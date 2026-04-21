В руководстве "Акрона" прокомментировали слухи о возможном уходе Дзюбы в "Родину"

Учредитель "Акрона" Павел Морозов ответил, видел ли он новости об интересе "Родины" к Артему Дзюбе.

- Видел. Это просто слухи. Никаких решений пока нет.

Ни о каких контрактах пока не время говорить. Как будет понимание по итогам сезона, тогда обсудим, - цитирует Морозова



Контракт 37-летнего нападающего с тольяттинцами истекает по окончании нынешнего сезона. Сообщалось, что интерес к россиянину проявляет московская "Родина", однако сам футболист и столичный клуб опровергли эту информацию. По словам Морозова, новости об интересе "Родины" к Дзюбе - просто слухи.Ни о каких контрактах пока не время говорить. Как будет понимание по итогам сезона, тогда обсудим, - цитирует Морозова "Матч ТВ" Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с осени 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 47 матчей и записал на свой счет 18 забитых мячей и 12 голевых передач - форвард является лучшим бомбардиром в истории клуба.Контракт 37-летнего нападающего с тольяттинцами истекает по окончании нынешнего сезона. Сообщалось, что интерес к россиянину проявляет московская "Родина", однако сам футболист и столичный клуб опровергли эту информацию.

