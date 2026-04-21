Черевченко: "Локо" может занять второе место в РПЛ

"Локо" может занять второе место, шансы на это есть. Но ещё есть возможность вмешаться в чемпионскую гонку победой над "Зенитом".Сейчас петербуржцы на ходу, но "Локомотив" может отобрать у них очки. Игроки "железнодорожников" будут делать всё для победы в этой игре. Они точно хотят повлиять на исход чемпионской гонки", - сказал Черевченко Metaratings.
Завтра, 22 апреля, состоится матч в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.
На данный момент "Зенит" располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков. "Краснодар" находится на второй строчке с 54 баллами в своем активе. "Локомотив" замыкает тройку лидеров (48 очков).