Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
17:30
Крылья СоветовНе начат
ЦСКА
19:45
РостовНе начат

Черевченко: "Локо" может занять второе место в РПЛ

Бывший тренер "Локомотива" Игорь Черевченко высказался о предстоящем матче команды с "Зенитом".
Фото: ФК "Локомотив"
Российский специалист заявил, что "Локомотив" может отобрать очки у "Зенита".

"Локо" может занять второе место, шансы на это есть. Но ещё есть возможность вмешаться в чемпионскую гонку победой над "Зенитом".
Сейчас петербуржцы на ходу, но "Локомотив" может отобрать у них очки. Игроки "железнодорожников" будут делать всё для победы в этой игре. Они точно хотят повлиять на исход чемпионской гонки", - сказал Черевченко Metaratings.

Завтра, 22 апреля, состоится матч в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

На данный момент "Зенит" располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков. "Краснодар" находится на второй строчке с 54 баллами в своем активе. "Локомотив" замыкает тройку лидеров (48 очков).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится