Хомуха назвал грубую ошибку менеджмента "Зенита"

- Менеджмент "Зенита" совершил грубую ошибку, взяв в аренду Джона Дурана.
Не нужно считать своих коллег в других клубах глупее, чем сам "Зенит". У Дурана начались проблемы ещё давным-давно. Они были и в Саудовской Аравии, и после этого в Турции, - приводит слова Хомухи "Чемпионат".
В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" арендовал у саудовского "Аль-Насра" форварда Джона Дурана на полгода без права последующего выкупа. Нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах восемь матчей и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего колумбийца в 25 миллионов евро.