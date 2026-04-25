Хомуха назвал грубую ошибку менеджмента "Зенита"

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха назвал ошибку менеджмента петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Хомухи, "Зенит" ошибся, взяв а аренду Джона Дурана.

- Менеджмент "Зенита" совершил грубую ошибку, взяв в аренду Джона Дурана.

Не нужно считать своих коллег в других клубах глупее, чем сам "Зенит". У Дурана начались проблемы ещё давным-давно. Они были и в Саудовской Аравии, и после этого в Турции, - приводит слова Хомухи "Чемпионат".

В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" арендовал у саудовского "Аль-Насра" форварда Джона Дурана на полгода без права последующего выкупа. Нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах восемь матчей и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего колумбийца в 25 миллионов евро.

