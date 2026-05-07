Тукманов назвал Сафонова одним из главных действующих лиц "ПСЖ"

Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов отметил успехи воспитанника "Краснодара", вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова.
Фото: Global Look Press
Вчера "ПСЖ" с Сафоновым на воротах вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА. По мнению Тукманова, в России могут гордиться достижениями Матвея.

"Мы можем гордиться достижениями, которые есть у Сафонова. Безусловно, он сейчас является одним из главных действующих лиц "ПСЖ".

Самое главное, что ему доверяют и тренеры, и партнёры по команде, в него верят болельщики", — передаёт слова Тукманова "Матч ТВ".

Матвей Сафонов является основным вратарём "ПСЖ" с января этого года. Всего в текущем сезоне он провёл 24 матча, в 11 из которых отыграл на ноль, а также пропустил 25 мячей.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште, Венгрия. Соперником "ПСЖ" по финальному матчу выступить лондонский "Арсенал".

