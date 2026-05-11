"Честно, боюсь". В "Локомотиве" обеспокоены ситуацией с контрактом Воробьёва

- У Воробьёва ещё год контракта. Переговоры ведутся. Никто из них не выходил.
- Не боитесь, что может повториться история с Бариновым?
- Честно, боюсь. Но что делать? - сказал Ульянов "Чемпионату".
Ранее в СМИ появилась информация, что футболист отказался от предложения клуба по продлению контракта.
Дмитрий Воробьев выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб форвард провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.