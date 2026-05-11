Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
13:00
РостовНе начат
Нижний Новгород
15:15
ЦСКАНе начат
Спартак
17:30
РубинНе начат
Динамо
20:00
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
13:00
Арсенал ТулаНе начат
Урал
14:00
КАМАЗНе начат
Шинник
17:00
ТорпедоНе начат

"Честно, боюсь". В "Локомотиве" обеспокоены ситуацией с контрактом Воробьёва

Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов высказался о переговорах с футболистом клуба Дмитрием Воробьевым.
Фото: ФК "Локомотив"
Дмитрий Ульянов заявил, что клуб ведет переговоры с футболистом.

- У Воробьёва ещё год контракта. Переговоры ведутся. Никто из них не выходил.

- Не боитесь, что может повториться история с Бариновым?

- Честно, боюсь. Но что делать? - сказал Ульянов "Чемпионату".

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист отказался от предложения клуба по продлению контракта.

Дмитрий Воробьев выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб форвард провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится