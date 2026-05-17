Спортивный комментатор ответил, может ли Карпин возглавить ЦСКА

— Валерий Карпин в свое время даже за ЦСКА играл. Или его назначение невозможно?
— Уверен на 100%, что нет. И сам Карпин говорил, что пока не покинет сборную России, никаких разговоров о клубной работе, - цитирует Шнякина "Матч ТВ".
Валерий Карпин с июня по ноябрь прошлого года был главным тренером московского "Динамо", на данный момент специалист продолжает занимать аналогичный пост в национальной команде России.
Напомним, что в мае ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера, швейцарец работал в клубе с лета прошлого года и помог команде завоевать Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера красно-синих стал Дмитрий Игдисамов, который ранее возглавлял молодежную команду.