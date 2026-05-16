Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
Крылья Советов
18:00
АкронНе начат
Балтика
18:00
ДинамоНе начат
Краснодар
18:00
ОренбургНе начат
Ростов
18:00
ЗенитНе начат
Рубин
18:00
Нижний НовгородНе начат
Сочи
18:00
АхматНе начат
ЦСКА
18:00
ЛокомотивНе начат

Мовсисян - о чемпионской гонке: "Краснодар" заслужил титул

Развязка чемпионской гонки в РПЛ должна получиться максимально напряжённой, считает бывший форвард "Краснодара" Юра Мовсисян.
Экс-нападающий признался, что симпатизирует южанам и считает их сезон достойным золотых медалей.

- "Быки" заслужили быть чемпионами. На протяжении всего сезона команда выступала очень хорошо. В футболе всё возможно. Надеюсь, мы увидим чудо, - приводит слова Мовсисяна Metaratings.ru.

Судьба чемпионства решится в последнем туре. Сейчас лидирует "Зенит", который опережает краснодарцев на два очка. Петербуржцам достаточно набрать хотя бы один балл в гостевой встрече с "Ростовом". "Краснодар" в это же время сыграет дома против "Оренбурга".

Матчи 30-го тура РПЛ состоятся 17 мая и начнутся одновременно - в 18:00 по московскому времени.

